Пешеход в течение 4 часов двигался со скоростью 4.5 км/ч, а затем в течении 2 ч со скоростью 4,8 км/ч.какова средняя скорость пешехода ?
Математика
Пешеход в течение 4 часов двигался со скоростью 4.5 км/ч, а затем в течении 2 ч со скоростью 4,8 км/ч.какова средняя скорость пешехода ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4,5 км/ч +4,8 км/ч):2=9,3:2=4,75 км/ч средняя скорость пешехода Удачи :)
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