Пешеход в течение 4 часов двигался со скоростью 4.5 км/ч, а затем в течении 2 ч со скоростью 4,8 км/ч.какова средняя скорость пешехода ?

Математика

Пешеход в течение 4 часов двигался со скоростью 4.5 км/ч, а затем в течении 2 ч со скоростью 4,8 км/ч.какова средняя скорость пешехода ?

Автор: Гость