"Песнь о вещем Олеге" Правда ли, что 1. Хозары-это народ, живший некогда в южнорус??ких степях и нападавший на Древнюю Русь?(да/нет) 2. Тризна-это одежда из металлических пластинок или колец?(да/нет) 3. Секира-это боевой т...

Литература

"Песнь о вещем Олеге" Правда ли, что 1. Хозары-это народ, живший некогда в южнорус??ких степях и нападавший на Древнюю Русь?(да/нет) 2. Тризна-это одежда из металлических пластинок или колец?(да/нет) 3. Секира-это боевой тропик с длинной рукоятью?(да/нет) 4. Чело-это лоб, часть головы от темени до бровей?(да/нет) 5. Сеча-это похоронный обряд у древних славян?(да/нет)

Автор: Гость