Петя догоняет сережу идущего со скоростью 100м/м сейчас расстояние между ними 300м с??орость пети 160м/м через сколько минут Петя догонит сережу?
Математика
Петя догоняет сережу идущего со скоростью 100м/м сейчас расстояние между ними 300м с??орость пети 160м/м через сколько минут Петя догонит сережу?
Ответ(ы):
Гость:
1) 160-100=60 м/м - на столько метров Петя идет быстрее Серёжи в минуту 2) 300:60=5 минут Ответ: догонит через 5 минут
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