Петя догоняет сережу идущего со скоростью 100м/м сейчас расстояние между ними 300м с??орость пети 160м/м через сколько минут Петя догонит сережу?

Математика

Петя догоняет сережу идущего со скоростью 100м/м сейчас расстояние между ними 300м с??орость пети 160м/м через сколько минут Петя догонит сережу?

Автор: Гость