Петя ходит в бассейн раз в 3 дня, Вася - в 4 дня, а Коля - раз в 5 дней. В понедельник они встретились в бассейне. Через сколько дней они встретятся снова? Какой это будет день недели? (Бассейн работает во все дни недели) Запи...

Математика

Петя ходит в бассейн раз в 3 дня, Вася - в 4 дня, а Коля - раз в 5 дней. В понедельник они встретились в бассейне. Через сколько дней они встретятся снова? Какой это будет день недели? (Бассейн работает во все дни недели) Запиши решение и ответ. Помогите, пожалуйста.

Автор: Гость