Петя ходит в бассейн раз в 3 дня, Вася - в 4 дня, а Коля - раз в 5 дней. В понедельник они встретились в бассейне. Через сколько дней они встретятся снова? Какой это будет день недели? (Бассейн работает во все дни недели) Запи...
Математика
Петя ходит в бассейн раз в 3 дня, Вася - в 4 дня, а Коля - раз в 5 дней. В понедельник они встретились в бассейне. Через сколько дней они встретятся снова? Какой это будет день недели? (Бассейн работает во все дни недели) Запиши решение и ответ. Помогите, пожалуйста.
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Гость:
Это будет Среда. Прости подробно не могу
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