Петя, Коля и Шура прибежали из лесу и радостно сообщили матери, что нашли 6 белых грибов. "Я нашла, - сказала Шура, - три гриба. Петя - один, а Коля - два". Мать поцеловала детей и, передавая им 18 грецких орехов, сказала: "Вот...

Математика

Петя, Коля и Шура прибежали из лесу и радостно сообщили матери, что нашли 6 белых грибов. "Я нашла, - сказала Шура, - три гриба. Петя - один, а Коля - два". Мать поцеловала детей и, передавая им 18 грецких орехов, сказала: "Вот вам, милые мои, орехи в награду. Разделите их так, чтобы каждый из вас получил по заслугам". Вопрос: По сколько орехов должно достаться каждому из детей? Помогите решить пожалуйста. С решением и объяснением, пожалуйста:)

Автор: Гость