Петя купил в магазине канцтоваров блокноты по 10 рублей ,тетради по 14 рублей ,5 руче?? по 3 рубля ,карандаши по 6 рублей и 1 дневник за 37 рублей.За всю покупку стажер на кассе попросил у него 155 рублей,на что Петя ответил пр...

Математика

Петя купил в магазине канцтоваров блокноты по 10 рублей ,тетради по 14 рублей ,5 руче?? по 3 рубля ,карандаши по 6 рублей и 1 дневник за 37 рублей.За всю покупку стажер на кассе попросил у него 155 рублей,на что Петя ответил просьбой пересчитать общую стоимость покупки .Прав ли Петя???

Автор: Гость