Петя купил в магазине канцтоваров блокноты по 10 рублей ,тетради по 14 рублей ,5 руче?? по 3 рубля ,карандаши по 6 рублей и 1 дневник за 37 рублей.За всю покупку стажер на кассе попросил у него 155 рублей,на что Петя ответил пр...

Математика
Петя купил в магазине канцтоваров блокноты по 10 рублей ,тетради по 14 рублей ,5 руче?? по 3 рубля ,карандаши по 6 рублей и 1 дневник за 37 рублей.За всю покупку стажер на кассе попросил у него 155 рублей,на что Петя ответил просьбой пересчитать общую стоимость покупки .Прав ли Петя???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю Петя прав. потому что невозможно узнать общую стоимость не зная сколько блокнотов и тетрадей он купил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Составьте предложения со словами ВЕРНЫЙ и ТОЛКОВЫЙ, чтобы слова в предложениях были в разных значениях( к каждому слову по 2 предложения)
Ответить
Геометрия
Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О, угол AOB=40*. Найдите углы между ??иагоналями прямоугольника.
Ответить
Геометрия
ABCD прямоугольник трапеция, острый угол который = 45. Меньшее основание ровно 16 см , а высота равна 8 см, Найти большее основание
Ответить
Английский язык
Перевод текста Different Kinds of English Part 1
Ответить
Математика
Отношение дробных чисел замените на отношение натуральных чисел: а)4/15 : 11/75 б)9/25 : 2 3/5 в)1 4/9 : 1 1/5 г)4/5:4 : 1 4/5 д)3/5 : 1/4 : 7/...
Ответить