Петя находится на высоте 2061 метр. Вася находится на высоте 1541 метр , температура +20 градусов. Найти температуру на высоте 2061.
География
Петя находится на высоте 2061 метр. Вася находится на высоте 1541 метр , температура +20 градусов. Найти температуру на высоте 2061.
Ответ(ы):
Гость:
Около 17 градусов. ..........
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