Петя находится на высоте 2061 метр. Вася находится на высоте 1541 метр , температура +20 градусов. Найти температуру на высоте 2061.

География

Петя находится на высоте 2061 метр. Вася находится на высоте 1541 метр , температура +20 градусов. Найти температуру на высоте 2061.

Автор: Гость