Петя находится на высоте 2061 метр. Вася находится на высоте 1541 метр , температура +20 градусов. Найти температуру на высоте 2061.

География
Петя находится на высоте 2061 метр. Вася находится на высоте 1541 метр , температура +20 градусов. Найти температуру на высоте 2061.
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Гость:
Около 17 градусов.                                                     ..........     
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