Петя написал на доске 5 разных цифр, среди которых нет нуля. Он заметил, что никакие две из них не дают в сумме 10. Какая цифра наверняка написана на доске?
Математика
Петя написал на доске 5 разных цифр, среди которых нет нуля. Он заметил, что никакие две из них не дают в сумме 10. Какая цифра наверняка написана на доске?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 в сумме дают такие пары: 1 и 9 2 и 8 3 и 7 4 и 6 И только 5 даёт в сумме десять, только если прибавить к ней 5. Если во всех остальных парах мы можем выбрать одну из этих цифр, то 5 заменить нечем.
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