Петя нашёл в лесу в 5 раз больше грибов чем Юра.Когда Петя пересчитал свои грибы их оказалось 40.сколько грибов нашёл Юра. И написать условия к задаче

Математика

Петя нашёл в лесу в 5 раз больше грибов чем Юра.Когда Петя пересчитал свои грибы их оказалось 40.сколько грибов нашёл Юра. И написать условия к задаче

Автор: Гость