Петя нашёл в лесу в 5 раз больше грибов чем Юра.Когда Петя пересчитал свои грибы их оказалось 40.сколько грибов нашёл Юра. И написать условия к задаче
Математика
Петя нашёл в лесу в 5 раз больше грибов чем Юра.Когда Петя пересчитал свои грибы их оказалось 40.сколько грибов нашёл Юра. И написать условия к задаче
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя - 40 гр. Юра - ? гр., в 5 раз м.↑ 40 ÷ 5 = 8 (гр.) - нашёл Юра. Ответ: 8 грибов.
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