Петя подошёл к кассе кинотеатра "Москва" в 13:10, для того чтобы купить билет на какой-нибудь фильм. У него есть только 350 рублей на билет. Пользуясь таблицей, определите ,сколько рублей стоит билет на ближайший сеанс,на кото...

Гость: Гость:

Наверное, Смешарики. Он подошел к кассе в 13.10, и у него 350 рублей. На рапунцель он не пойдет, так как билет стоит 220 рублей, но сеанс уже начался. На черепашки ниндзя ор не пойдет, так как билет стоит 350 рублей, но сеанс уже начался. На человека-паука он не пойдет, так как билет стоит 380 рублей (не хватит). На смешариков он пойти может, так как билет стоит 320 рублей, и сеанс начнется в 14.10. На Гарфилда он может пойти, так как билет стоит 250 рублей, и сеанс начнется в 15.00. Самый ближайший сеанс - смешарики.