Петя решил купить Маше порцию мороженного. Пете для покупки не хватало 3 рублей, а ??аше всего 1 рубля. Тогда они решили соединить свои деньги и им всё равно не хватило 1 рубля даже на 1 порцию мороженного. Сколько стоила 1 пор...

Математика

Петя решил купить Маше порцию мороженного. Пете для покупки не хватало 3 рублей, а ??аше всего 1 рубля. Тогда они решили соединить свои деньги и им всё равно не хватило 1 рубля даже на 1 порцию мороженного. Сколько стоила 1 порция мороженного? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААА!!

Автор: Гость