Петя решил купить Маше порцию мороженного. Пете для покупки не хватало 3 рублей, а ??аше всего 1 рубля. Тогда они решили соединить свои деньги и им всё равно не хватило 1 рубля даже на 1 порцию мороженного. Сколько стоила 1 пор...

Математика
Петя решил купить Маше порцию мороженного. Пете для покупки не хватало 3 рублей, а ??аше всего 1 рубля. Тогда они решили соединить свои деньги и им всё равно не хватило 1 рубля даже на 1 порцию мороженного. Сколько стоила 1 порция мороженного? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААА!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3+1=4(руб.)-у них получилось. 2)4+1=5(руб.) Ответ:5 рублей стоит одна порция мороженого.
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