Петя съел орехов в 2 раза меньше, чем Коля и на 2 больше чем Валя. Всего они съели 14 о??ехов. Сколько орехов съел каждый?
Математика
Петя съел орехов в 2 раза меньше, чем Коля и на 2 больше чем Валя. Всего они съели 14 о??ехов. Сколько орехов съел каждый?
Ответ(ы):
Гость:
Петя-4 ореха Коля-8 орехов Валя-2 ореха 4*2=8 съел Коля 4-2=2 съела Валя 4+8+2=14
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