Петя съел орехов в 2 раза меньше, чем Коля и на 2 больше чем Валя. Всего они съели 14 о??ехов. Сколько орехов съел каждый?

Математика

Петя съел орехов в 2 раза меньше, чем Коля и на 2 больше чем Валя. Всего они съели 14 о??ехов. Сколько орехов съел каждый?

Автор: Гость