Петро розмальовує клітинки таблиці розміром 3х3 таким чином,щоб кожен рядок ,стовпець та дві діагоналі містили по три клітинки різного кольору. яку найменшу кількість кольорів петро може використати?

Математика

Петро розмальовує клітинки таблиці розміром 3х3 таким чином,щоб кожен рядок ,стовпець та дві діагоналі містили по три клітинки різного кольору. яку найменшу кількість кольорів петро може використати?

Автор: Гость