Петунья. Где встречается? каков его внешний вид? как используется человеком? при описании внешнего вида следует точно описать растение, а не передавать отношение к нему

Гость: Гость:

Петуния- это цветок. Их сажают везде.Ими украшают улицы городов и возле домов.Они бывают разного цвета и разной формы.Есть крупноцветковые, многоцветковые и ампель- ные(висячие). Бывают простые или махровые, с оконтовкой, волнистые, бахромчатые, двуцветные и с прожилками.