Петунья. Где встречается? каков его внешний вид? как используется человеком? при описании внешнего вида следует точно описать растение, а не передавать отношение к нему
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Петунья. Где встречается? каков его внешний вид? как используется человеком? при описании внешнего вида следует точно описать растение, а не передавать отношение к нему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петуния- это цветок. Их сажают везде.Ими украшают улицы городов и возле домов.Они бывают разного цвета и разной формы.Есть крупноцветковые, многоцветковые и ампель- ные(висячие). Бывают простые или махровые, с оконтовкой, волнистые, бахромчатые, двуцветные и с прожилками.
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