Петя купил книгу,потратив 1/4 из денег которые имел а на четверть из остатка он купил конфеты.Сколько денег было у него если осталось 9 руб.
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Петя купил книгу,потратив 1/4 из денег которые имел а на четверть из остатка он купил конфеты.Сколько денег было у него если осталось 9 руб.
Ответ(ы):
Гость:
14 - это и есть четверть 13 от 9 рублей = 3 руб 9+3 = 12 (руб) - было у Пети до покупки конфет 13 от 12 = 4 руб 12+4 = 16 (руб) всего было у Пети
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