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Петя поднял птенца и посадил в гнездо . поставьте ударение пожалуйста
Петя поднял птенца и посадил в гнездо . поставьте ударение пожалуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ПЕтя пОднял птенцА и посадИл в гнездО. (большие буквы-ударения)
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