Петя тратит каждый день на дорогу от дома до школы 6 минут.Однажды ему пришлось пойти в школу 2 раза.сколько времени в этот день он затратил на дорогу от дома до школы и обратно? Краткую запись к задачи?

Если он тратит 6 минут от дома до школы, то и от школы до дома тоже тратит 6 минут. Если он 2 раза ходил в школу, то значит и 2 раза возвращался домой. Первый раз пошел в школу затратил 6 минут Пошел со школы до мой затратил еще 6 минут. И того за 1 раз он затртатил: 12 минут. Второй раз он пошел в школу и затратил 6 минут. Полеш со школы домой и затратил 6 минут. И того: за 2 раз он затратил 12 минут. 12+12=24 минуты он затратил всего