ПЖ помогите найдите в этих предложениях главные члены (грамматическую основу) вот предложения Река весело катилась в горах. Утром вода у берегов замерзала. Днем тонкий л едок таял. Скоро вся река покроется льдом. ...

ПЖ помогите найдите в этих предложениях главные члены (грамматическую основу) вот предложения Река весело катилась в горах. Утром вода у берегов замерзала. Днем тонкий л едок таял. Скоро вся река покроется льдом.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Река катилась вода замерзала ледок таял река покроется
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