ПЖ помогите найдите в этих предложениях главные члены (грамматическую основу) вот предложения Река весело катилась в горах. Утром вода у берегов замерзала. Днем тонкий л едок таял. Скоро вся река покроется льдом. ...
ПЖ помогите найдите в этих предложениях главные члены (грамматическую основу) вот предложения Река весело катилась в горах. Утром вода у берегов замерзала. Днем тонкий л едок таял. Скоро вся река покроется льдом.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Река катилась вода замерзала ледок таял река покроется