Пж род занятий у вельмож???

Гость: Гость:

Фараон давал распоряжение работами в царских каменоломнях камень. Другой вельмож вершил суд, и расправу разбирая дело о заговоре против фараона. Третье следили за тем чтобы земледельцы исправно сдавали зерно в казну фараона.