Пж род занятий у вельмож???
Разное
Пж род занятий у вельмож???
Ответ(ы):
Гость:
Фараон давал распоряжение работами в царских каменоломнях камень. Другой вельмож вершил суд, и расправу разбирая дело о заговоре против фараона. Третье следили за тем чтобы земледельцы исправно сдавали зерно в казну фараона.
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