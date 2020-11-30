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Пжл помогите решить (13/30-11/20)*9/5
Пжл помогите решить (13/30-11/20)*9/5
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 13/30 - 11/20 = 26/60 - 33/60 = - 7/60 2) - 7/60 • 9/5 = - 21/100 = - 0,21 Ответ ( - 0,21 )
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