Пж....очень срочно...какая формула у прям...треугольника.....и площадь трапеции?...

Пж....очень срочно...какая формула у прям...треугольника.....и площадь трапеции?...

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Sтрапеции=а+б/2*H Sпрям.треугольника=1/2*аH
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