Пять открыток стоят столько же сколько 6 конвертов сколько стоят 3 открытки если ц??на конверта 1 р 80 к

Математика

Пять открыток стоят столько же сколько 6 конвертов сколько стоят 3 открытки если ц??на конверта 1 р 80 к

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