Пять открыток стоят столько же сколько 6 конвертов сколько стоят 3 открытки если ц??на конверта 1 р 80 к
Математика
Пять открыток стоят столько же сколько 6 конвертов сколько стоят 3 открытки если ц??на конверта 1 р 80 к
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 3.6 1)1,80X6=10,8 2)10,8/3=3,6
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