Пятачок съел 3 банки меда по 0,65кг в каждой а венипух 10 горшочков мёда по0.84 кг в каждом.Сколько мёда они съели? На сколькобольше мёда съел винни чем пяточёк помогите пожалуйста

Математика
Пятачок съел 3 банки меда по 0,65кг в каждой а венипух 10 горшочков мёда по0.84 кг в каждом.Сколько мёда они съели? На сколькобольше мёда съел винни чем пяточёк помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сладкое вредит здоровью, но у нас есть калькулятор. РЕШЕНИЕ М5 = 3 шт  * 0,65 кг/шт = 1,95 кг - съел Пятачок Мв = 10 шт * 0,84 кк/шт = 8,4 кг - съел Винни. Мв - М5 = 8,4 - 1,95 = 6,45 кг - больше у Винни. ОТВЕТ: На 6,45 кг больше съел Виннипух. Решение на калькуляторе. МRС (сбросить память) 1 0 * 0 , 8 4 (на экране 8,4) М+   (прибавить в память) 3 * 0 , 6 5 (на экране 1,95) М- (вычесть из памяти) MRC  (вызвать из памяти  и на экране 6,45 - ответ) ОТВЕТ 6,45 кг
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