Пятиклассник Петя Петухов считает четырёхзначное число симпатичным,если его вто??ая цифра равна сумме первой и третьей,а его третья цифра равна сумме первой и четвёртой.Сколько существует симпатичных чисел?

Математика

Пятиклассник Петя Петухов считает четырёхзначное число симпатичным,если его вто??ая цифра равна сумме первой и третьей,а его третья цифра равна сумме первой и четвёртой.Сколько существует симпатичных чисел?

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