Пятиклассник Петя Петухов считает четырёхзначное число симпатичным,если его вто??ая цифра равна сумме первой и третьей,а его третья цифра равна сумме первой и четвёртой.Сколько существует симпатичных чисел?
Математика
Пятиклассник Петя Петухов считает четырёхзначное число симпатичным,если его вто??ая цифра равна сумме первой и третьей,а его третья цифра равна сумме первой и четвёртой.Сколько существует симпатичных чисел?
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20000000000000000000000
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Помогите 3 тапсырма и 4 тапсырма в 4 тапсырма надо с этими вопросами составить текс?? всё на фото срочно