Під час ранковоі зарядки учні вишикувались в шеренгу по одному на відстані 1м. Дов??ина шеренги 30м. Скільки було учнів на зарядці?

Математика

Під час ранковоі зарядки учні вишикувались в шеренгу по одному на відстані 1м. Дов??ина шеренги 30м. Скільки було учнів на зарядці?

Автор: Гость