Під час ранковоі зарядки учні вишикувались в шеренгу по одному на відстані 1м. Дов??ина шеренги 30м. Скільки було учнів на зарядці?

Математика
Під час ранковоі зарядки учні вишикувались в шеренгу по одному на відстані 1м. Дов??ина шеренги 30м. Скільки було учнів на зарядці?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 учеников  если они друг от друга на расстоянии 1 метра 
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