Пидкресли слова,яки в цьому тексти мають протилежне значення?випиши з текста именники разом из прикметниками яки вид них залежать?и позначити число (одн) (мнж)?куди подився лагидний витерець ?дужий витрище рве тремтливи Вити де...

Українська мова
Пидкресли слова,яки в цьому тексти мають протилежне значення?випиши з текста именники разом из прикметниками яки вид них залежать?и позначити число (одн) (мнж)?куди подився лагидний витерець ?дужий витрище рве тремтливи Вити дерев, ходить головки золотокрилим соснам, хмару за хмарою в червоне сонце шпурляе.
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Чоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
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