Пиготовление из ягод сок разлили в банки. получилось 15 банок по 3 литра в каждой и еще осталось 2 литра. сколько литра сока приготовили
Математика
Пиготовление из ягод сок разлили в банки. получилось 15 банок по 3 литра в каждой и еще осталось 2 литра. сколько литра сока приготовили
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1)15*3=45, 2)45+2=47 Ответ:47
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