Пиготовление из ягод сок разлили в банки. получилось 15 банок по 3 литра в каждой и еще осталось 2 литра. сколько литра сока приготовили

Математика

Пиготовление из ягод сок разлили в банки. получилось 15 банок по 3 литра в каждой и еще осталось 2 литра. сколько литра сока приготовили

Автор: Гость