Пиктограмма 4 класс нужно расшифровать и объяснить рисунок: дом , черепаха, персик и банан (или луна и месяц) и глаз
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Пиктограмма 4 класс нужно расшифровать и объяснить рисунок: дом , черепаха, персик и банан (или луна и месяц) и глаз
Ответ(ы):
Гость:
Скорее всего, это солнце и луна, которые символизируют день и ночь. Тогда получается: "Жилище черепахи днём и ночью под присмотром". Лучше бы, конечно, увидеть рисунок.
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