Пирамида человеческих потребностей Заполните окошки в Пирамиде собственными примерами духовные социальные и материальные
Обществознание
Пирамида человеческих потребностей Заполните окошки в Пирамиде собственными примерами духовные социальные и материальные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Материальные потребности- пища, одежда. жилище социальные ............- общение. дружба, общественная деятельность духовные ....... - потребность в знаниях, творческой деятельности, путешествиях
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