Писать, написать, подписать, записать как провильно употреблять
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Писать, написать, подписать, записать как провильно употреблять
Ответ(ы):
Гость:
Все это можно употреблять смотря в каком контексте. Слово подписать редко используется не думаю что оно тебе поможет.
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