Пищеварительная система насекомых. Нужна цепочка, то есть глотка - и что дальше, через тире, что куда идет. Помогите пожалуйста.

Биология

Пищеварительная система насекомых. Нужна цепочка, то есть глотка - и что дальше, через тире, что куда идет. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость