Пищеварительная система насекомых. Нужна цепочка, то есть глотка - и что дальше, через тире, что куда идет. Помогите пожалуйста.
Биология
Пищеварительная система насекомых. Нужна цепочка, то есть глотка - и что дальше, через тире, что куда идет. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Рот-глотка-пищевод-зоб-кишка-прямая кишка-заднее отверстие
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