Письмо Балхашу по легенде Или и Каратал очень надо!!! СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!

Седой ковыль, степной рассказчик Открыл заветный старый ларчик, А в нем сказаний целый клад - Послушать каждый был бы рад. Давным-давно, в степи ковыльной, Жил хан Балхаш с дружиной сильной. Всего ему дал щедро Бог, Детей не дал, видать не смог. Бесплоден был богатый хан, Десяток жён, щедр дастархан,* Но счастья нет - раз нет детей. Балхаш становится всё злей. И злость его гнала всё дальше. Подобно коршуну – метался. В округе гнева все боялись, При виде хана в дом скрывались.