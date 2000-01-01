Письмо-сочинение, на тему: как я провёл это лето. максимумм 70 слов

Это лето я провела спокойно, без излишеств. Было много хорошего настроение, ведь целое лето было в наших руках и мы были вольны делать всё что только пожелаем. Я выходила погулять и подышать свежим воздухом и, конечно, ходила на пляж, чтобы как следует загореть. Придя домой, я помогала маме и водилась с младшей сестренкой. Читала заданную литературу и проводила время с друзьями. Я люблю лето, ведь можно много времени уделить самому себе.