план чтобы написать сочинение по картине Левитана Весна Большая вода

1. Левитан - гений русского пейзажа 2. Картина выполнена в неярких, приятных тонах. а)Серые голые деревья,темное озеро, грязный берег. б)Голубое небо слегка затянуто облаками. 3. Действие картины происходит ранней весной. а)Деревья без листьев, только на заднем плане виднеется лес с темно оранжевой, уже умершей листвой. б) Мутное озеро и грязный, после зимы бережок светлеют на солнце. 4. Старая одинокая лодка рыбака у берега. 5. Деревушка вдалеке у леса еще спит после холодов. а) Все просыпается после долгой зимы. б) Скоро придет и рыбак за лодкой.