план чтобы написать сочинение по картине Левитана Весна Большая вода

план чтобы написать сочинение по картине Левитана Весна Большая вода

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1. Левитан - гений русского пейзажа 2. Картина выполнена в неярких, приятных тонах.     а)Серые голые деревья,темное озеро, грязный берег.     б)Голубое небо слегка затянуто облаками. 3. Действие картины происходит ранней весной.     а)Деревья без листьев, только на заднем плане виднеется лес с темно оранжевой, уже умершей листвой.     б) Мутное озеро и грязный, после зимы бережок светлеют на солнце. 4. Старая одинокая лодка рыбака у берега. 5. Деревушка вдалеке у леса еще спит после холодов.     а) Все просыпается после долгой зимы.     б) Скоро придет и рыбак за лодкой.
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