План действий по выращиванию фиалки в квартире!!! Помогите please!!! Просто что делаем каждый день и какие изменения.
Биология
План действий по выращиванию фиалки в квартире!!! Помогите please!!! Просто что делаем каждый день и какие изменения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно отрезать листочек,поставить его в воду.Когда появятся корни посадить в землю.Время от времени поливать.Все!
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