План до твору "Пекло" написав Данте)

Гость: Гость:

1 коло - Лімб 2 коло - Хтивість 3 коло - ненажерливість 4 коло - Жадібність 5 коло - Гнів і Лень 6 коло - Для єретиків і лжевчителіd 7 коло - Для гвалтівників і вбивць всіх мастей 8 коло - Для обдурили недовіри 9 коло - Для відступників і зрадників всіх сортів