План до твору "Пекло" написав Данте)

Литература
План до твору "Пекло" написав Данте)
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Гость:
1 коло - Лімб 2 коло - Хтивість 3 коло - ненажерливість 4 коло - Жадібність 5 коло - Гнів і Лень 6 коло - Для єретиків і лжевчителіd 7 коло - Для гвалтівників і вбивць всіх мастей 8 коло - Для обдурили недовіри 9 коло - Для відступників і зрадників всіх сортів
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