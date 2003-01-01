План характеристики страны германия

Федеративная Республика Германия (ИЛИ ФАШИСТЫ) (ФРГ или Германия; — государство в Центральной Европе. Граничит с Данией, Польшей, Чехией, Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами. На севере естественную границу образуют Северное и Балтийское моря. Русское название происходит от племени германцев. Столица — город Берлин (местопребывание бундестага и правительства, некоторые министерства расположены в Бонне) . Форма правления — парламентская республика, форма государственного устройства — симметричная федерация 16 автономных земель. Германия является членом Европейского союза и НАТО, входит в «Большую восьмёрку» , претендует на постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Северная часть Германии представляет собой сформировавшуюся во время ледникового периода низменную равнину (Северо-Германская низменность, самая низкая точка — Нойендорф-Саксенбанде в Вильстермарше, 3,54 м ниже уровня моря) . В центральной части страны к низменности с юга примыкают покрытые лесом предгорья, а южнее начинаются Альпы (самая высокая точка на территории Германии — гора Цугшпитце, 2 968 м.) . Погода часто носит переменчивый характер. Посреди лета может быть тепло и солнечно, но уже на следующий день может стать холодно и пойти дождь. По-настоящему экстремальные природные явления (сильные засухи, торнадо, штормы, сильный мороз или жара) относительно редки. Это также связано с тем, что Германия находится в умеренном климатическом поясе. За последние несколько лет в Германии, как и во всей Европе, произошло несколько масштабных наводнений, но принимая во внимание долгую историю Германии, это скорее редкие природные явления. Многие склонны видеть в этом свидетельства потепления климата. Летом 2003 года Германия пострадала от засухи: «лето столетия» , как его окрестили в СМИ, было одним из самых жарких на протяжении нескольких последних десятилетий. Последствием засухи, среди прочего, стали значительные неурожаи. Землетрясений с тяжёлыми последствиями в Германии до настоящего времени не происходило. Это можно объяснить тем, что Германия находится на Евразийской плите. Так как внутри Германии нет границ между тектоническими плитами, то землетрясения происходят относительно редко. Средняя температура июля +19. Средняя температура января 0 градусов по Цельсию. Среднегодовая температура +5-+10 градусов по Цельсию. По территории Германии протекает большое количество рек, наиболее крупными из которых являются Рейн, Дунай, Эльба, Везер и Одер, реки соединены каналами, наиболее известный канал — Кильский, который соединяет Балтийское и Северное моря. Кильский канал начинается в Кильской бухте и оканчивается в Устье реки Эльба. Самое крупное озеро в Германии — Боденское, площадь которого 540 кв. км, и глубина 250 м Подавляющее большинство — немцы (92 %). В землях Бранденбург и Саксония проживают лужицкие сербы (60 тыс.) , в северных районах земли Шлезвиг-Гольштейн — датчане (50 тыс.) . В стране насчитывается 6,75 млн иностранных граждан, из которых 1,749 млн — турки, 930 тыс. — граждане республик бывшей Югославии, 187,5 тыс. граждане РФ и 129 тыс. граждане Украины. Начиная с 1988 г. в ФРГ из постсоветских государств на постоянное место жительства прибыли 2,2 млн переселенцев немецкого происхождения и 220 тыс. человек контингентных беженцев (включая членов их семей) , составив таким образом одну из крупнейших русских диаспор мира. Численность мусульманского населения Германии составляет 3,2 — 3,5 миллиона человек, хотя эта цифра иногда оспаривается. По некоторым другим данным, в Германии постоянно проживают 4,3 миллиона мусульман, из них примерно 63,2 процента — турецкого происхождения.