План не надо врать М.Зощенко

1"Здесь живут охотники,рыбаки,а писатели здесь не живут." 2"Ты уж ври,ври,да не завирайся". 3"Мать ушла на базар". 4"Мы тимуравцы.Мы делаем своё дело!!!"