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План не надо врать М.Зощенко
План не надо врать М.Зощенко
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1"Здесь живут охотники,рыбаки,а писатели здесь не живут." 2"Ты уж ври,ври,да не завирайся". 3"Мать ушла на базар". 4"Мы тимуравцы.Мы делаем своё дело!!!"
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