План описания природной зоны тайга. 1. географическое положение 2. климатические у??ловия 3. почва 4. растительность 5. животный мир.

Гость: Гость:

1. Располагается в северной субарктической влажной географической зоне. Самая большая по площади ландшафтная зона России.2. Климат суровый, зима продолжительная и холодная, в некоторых районах морозы дохоодят до 60 градусов. Лето теплое, но короткое. 3. За длительную и холодную зиму почва глубоко промерзает, а весной оттаивает медленно. В некоторых зонах лежит слой вечной мерзлоты.4. Лучше всего к условиям тайги приспособлены хвойные деревья. Например:-ель-сосна-пихта-кедр-лиственница5.Бурый медвндь, рысь, бурундук, куница, соболь, белка.