План описания природной зоны тайга. 1. географическое положение 2. климатические у??ловия 3. почва 4. растительность 5. животный мир.
География
План описания природной зоны тайга. 1. географическое положение 2. климатические у??ловия 3. почва 4. растительность 5. животный мир.
Ответ(ы):
Гость:
1. Располагается в северной субарктической влажной географической зоне. Самая большая по площади ландшафтная зона России.2. Климат суровый, зима продолжительная и холодная, в некоторых районах морозы дохоодят до 60 градусов. Лето теплое, но короткое. 3. За длительную и холодную зиму почва глубоко промерзает, а весной оттаивает медленно. В некоторых зонах лежит слой вечной мерзлоты.4. Лучше всего к условиям тайги приспособлены хвойные деревья. Например:-ель-сосна-пихта-кедр-лиственница5.Бурый медвндь, рысь, бурундук, куница, соболь, белка.
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