план описания страны Финляндия. 7 класс.

план описания страны Финляндия. 7 класс.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1. Какие карты надо использовать при описании страны  2. В какой части материка расположена страна Как называется ее столица  3. Особенности рельефа (общий характер поверхности, основные формы рельефа и распределение высот) . Полезные ископаемые страны.  4. Климатические условия в разных частях страны (климатические пояса, средние температуры июля и января, годовое количество осадков) . Различия по территории и по сезонам.  5. Крупные реки и озера.  6. Природные зоны и их основные особенности.  7. Народы, населяющие страну. Их основные занятия
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