План по тарасе бульбе

Литература
План по тарасе бульбе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Приезд сыновей Тараса (Андрия и остапа) . 2.Принятие решения Тарасом о том, что сыновья должны учиться в Запорожской Сечи. 3. Тарас и его сыновья едут в Запорожскую Сечь. 4.Бой с польскими ляхами. 5. Любовь Андрия к панночке. 6. предательство Андрия. 7. Встреча сына и отца. 8. Тарас убивает сына Андрия. 9.Казнь Остапа. 10. Сожжение Тараса бульбы и втрой вариант 1-ВОЗВРАЩЕНИЕ СЫНОВЕЙ Андрия и Остапа 2-Тарас везёт сыновей в Запарожскую Сечь 3-дружное казацкое братство 4-Первый бой с полЬскими ляхами 5-Предательство Андрия, бегство в лагерь врагов из-за любви к польской панночке 6-Роковая битва, встреча на поле боя отца и сына. Тарас убивает сына за предательство Родины 7--Плен, Сожжение Тараса Бульбы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Напишите три числа, каждое из которых больше 10,53 но меньше 10,55
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста. Буду очень благодарна
Ответить
Литература
Чи виправдена зрада Андрія??? ,,Тарас Бульба"
Ответить
Математика
Заполните пропуски в равенствах: 4 м.кв 31 см.кв=....см.кв 625 см.кв=6....25 см.кв 4870 м=4....870 м 273 см.кв=2....7....3.... 9 м 26 см=...
Ответить
Обществознание
1)Что может делать подросток?(например: учится в гимназии...) 2)Что может делать взр??слый?(например: владеть крупной компанией...) 3)Что может...
Ответить