План по тарасе бульбе

Гость: Гость:

1.Приезд сыновей Тараса (Андрия и остапа) . 2.Принятие решения Тарасом о том, что сыновья должны учиться в Запорожской Сечи. 3. Тарас и его сыновья едут в Запорожскую Сечь. 4.Бой с польскими ляхами. 5. Любовь Андрия к панночке. 6. предательство Андрия. 7. Встреча сына и отца. 8. Тарас убивает сына Андрия. 9.Казнь Остапа. 10. Сожжение Тараса бульбы и втрой вариант 1-ВОЗВРАЩЕНИЕ СЫНОВЕЙ Андрия и Остапа 2-Тарас везёт сыновей в Запарожскую Сечь 3-дружное казацкое братство 4-Первый бой с полЬскими ляхами 5-Предательство Андрия, бегство в лагерь врагов из-за любви к польской панночке 6-Роковая битва, встреча на поле боя отца и сына. Тарас убивает сына за предательство Родины 7--Плен, Сожжение Тараса Бульбы