План сказки Елена Премудрая. Описание сказки

Сказка "Елена Премудрая" очень поучительная. Она учит добру, умению держать своё слово. Эта сказка написана очень давно, но читателям её полезно и поучительно читать даже в наши времена. Сказка говорит о том, что даже в очень сложной ситуации не надо паниковать , а нужно быть готовым преодолевать трудности. 2. Предостережение 3. Нарушение 4. Злодеяние 5. Нехватка 6. Заступничество 7. Отправление на подвиг 8. Встреча с посредником 9. Борьба 10 Ранение героя 11. Победа Персонажи: 1. Герой 2. Проводник 3. Злодей 4. Донор 5. Помощник 6. Принцесса