План сочинения на тему... "Чем ценно идейное содержание "Слово о полку Игореве"?" Спасибо заранее)

«Слово о полку Игореве» - величайший из памятников древнерусской литературы. Оно является неподражаемым не только с точки зрения своего художественного значения и поэтической красоты, но и с точки зрения масштабности, сложности и важности затрагиваемых в нем вопросов и проблем. Идейное содержание «Слова» настолько глубоко, что невозможно осознать всю его глубину и значимость при поверхностном чтении, его нельзя осмыслить, не зная истории Древней Руси. В основе произведения лежит реальное историческое событие - поход Игоря Святославича Северского на половцев в 1185 г., который по своим последствиям оказался для Руси одним из наиболее трагичных и тяжелых. Именно этот военный поход автор взял за основу своего произведения. Очень важно отметить, что в то время, когда происходили указанные выше события, Киевское княжество уже не являлось Киевской Русью, а было одним из пятнадцати самостоятельных княжеств. Феодалы вели непрерывные междоусобные войны, которые разоряли государство, делали его слабым и уязвимым. Основные идеи «Слова о полку Игореве» - объединение Руси перед лицом половецкой опасности, прекращение вражды и усобиц между феодалами. Две эти идеи тесно взаимосвязаны и составляют основную тему произведения, являются тем, ради чего автор и взялся за его написание. Автор постепенно раскрывает тему и чем дальше, тем более страстно начинает отстаивать свою точку зрения. Определив диапазон описываемых событий «от старого Владимира до нынешнего Игоря», он рассказывает о дерзком замысле Игоря «испити шеломом Дону» и завоевать славу и богатство. Игорь не ищет себе союзников, самоуверенно положившись на свое войско и дружину брата. Он отправляется в опасный поход, движимый желанием постоять за родную землю и добыть себе славу. Игорь терпит поражение, попадает в плен, и с этого момента на Русь обрушиваются страшные бедствия. «Уже ведь, братья, невеселое время настало, уже степь русское войско одолела.