План текста ах картошка картошка что за чудо

Ах, картошка, картошка! Что за чудо! Сколько вкусных и 17 полезных кушаний можно приготовить из картофеля: супы, салаты, 25 оладьи, пироги. Любим его вареным и жареным, запеченным 36 и тушёным. И что интересно, картофель, как и хлеб, не приедается. 45 Из картофеля вырабатывают спирт, а из спирта получают каучук, 53 парфюмерные изделия и медикаменты. Картофельная мука идет в 63 пищу – кисели, оладьи, соусы, торты. Ею же крахмалят бельё. Из 73 неё же варят клей. Но таким важным и полезным продуктом 81 картофель стал не так давно. Родина картофеля – южноамериканские 92