План земельного участка выполнен масштабе 1 :600. Сделайте измерения на плане и вычислите периметр и площадь земельного участка

Математика
План земельного участка выполнен масштабе 1 :600. Сделайте измерения на плане и вычислите периметр и площадь земельного участка
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