Пластина из никеля освещается светом, энергия фотонов которого равна 7 эВ. При этом, в результате фотоэффекта, из пластины вылетают электроны с энерги ей 2,5 эВ. Какова работа выхода электронов из никеля? а) 9,5...
Пластина из никеля освещается светом, энергия фотонов которого равна 7 эВ. При этом, в результате фотоэффекта, из пластины вылетают электроны с энерги ей 2,5 эВ. Какова работа выхода электронов из никеля? а) 9,5 эВ б) 7 эВ в) 4,5 эВ г) 2,5 эВ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Я думаю,что правильный ответ в).Если по уравнению Эйнштейна подставить все значения,то можно с легкостью найти работу выхода.Оно будет равняться 4,5. Е=А(вых)+К(К это кинетическая энергия электронов)=>А(вых)=Е-К=>А(вых)=7-4,5=>А(вых)=4,5 Ответ:в)4,5