Пластина из никеля освещается светом, энергия фотонов которого равна 7 эВ. При этом, в результате фотоэффекта, из пластины вылетают электроны с энерги ей 2,5 эВ. Какова работа выхода электронов из никеля? а) 9,5 эВ б) 7 эВ в) 4,5 эВ г) 2,5 эВ