Плес.Ребят СРОЧНО!!!!!!!ПОМОГИТЕ!Даю 10 БАЛЛОВ. Хозяйка купила 3,5 кг риса по 6 марок за 1 кг,а на остальные деньги купила пшена по 2,2 марки за 1 кг.За всю покупку было уплачено 26,5 марки. Сколько купила риса, и сколько зап...
Математика
Плес.Ребят СРОЧНО!!!!!!!ПОМОГИТЕ!Даю 10 БАЛЛОВ. Хозяйка купила 3,5 кг риса по 6 марок за 1 кг,а на остальные деньги купила пшена по 2,2 марки за 1 кг.За всю покупку было уплачено 26,5 марки. Сколько купила риса, и сколько заплатила? Сколько купила пшена, и сколько заплатила? Составьте свою задачу о покупках с вопросом:"Сколько стоил килограмм конфет?" Точно такая же задача.
Ответ(ы):
Гость:
1)3,5×6=21(м)-заплатила за 3,5 кг риса. 2)26,5-21=5,5(м)-заплатила за пшено. 3) 5,5:2,2=2,5(кг)-купили пшена...... За 5 кг конфет и 3 кг печенья заплатили 60 руб.Сколько стоит 1 кг конфет,если 1 кг печенья стоит 2,5 руб?(решение: 1)3×2,5=7,5(руб)-стоимость печенья. 2)60-7,5=52,5(руб)-стоят 5кг конфет. 3)52,5:5=10,5(руб)-стоит 1 кг конфет)
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