Плес.Ребят СРОЧНО!!!!!!!ПОМОГИТЕ!Даю 10 БАЛЛОВ. Хозяйка купила 3,5 кг риса по 6 марок за 1 кг,а на остальные деньги купила пшена по 2,2 марки за 1 кг.За всю покупку было уплачено 26,5 марки. Сколько купила риса, и сколько зап...

Математика

Плес.Ребят СРОЧНО!!!!!!!ПОМОГИТЕ!Даю 10 БАЛЛОВ. Хозяйка купила 3,5 кг риса по 6 марок за 1 кг,а на остальные деньги купила пшена по 2,2 марки за 1 кг.За всю покупку было уплачено 26,5 марки. Сколько купила риса, и сколько заплатила? Сколько купила пшена, и сколько заплатила? Составьте свою задачу о покупках с вопросом:"Сколько стоил килограмм конфет?" Точно такая же задача.

Автор: Гость