ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!(Фотки есть) 1) Вернитесь к фигурам, полученным в заданиях № 286 и 320. Выполните необходимые измерения и вычислите их объёмы. Найдите объём прямоугольной призмы, если её длин...

Математика

ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!(Фотки есть) 1) Вернитесь к фигурам, полученным в заданиях № 286 и 320. Выполните необходимые измерения и вычислите их объёмы. Найдите объём прямоугольной призмы, если её длина, ширина и высота равны 85 мм, 120 мм и 50 мм соответственно. Выразите объём призмы и более крупных единицах измерения.

Автор: Гость