ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!(Фотки есть) 1) Вернитесь к фигурам, полученным в заданиях № 286 и 320. Выполните необходимые измерения и вычислите их объёмы. Найдите объём прямоугольной призмы, если её длин...
Математика
ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!(Фотки есть) 1) Вернитесь к фигурам, полученным в заданиях № 286 и 320. Выполните необходимые измерения и вычислите их объёмы. Найдите объём прямоугольной призмы, если её длина, ширина и высота равны 85 мм, 120 мм и 50 мм соответственно. Выразите объём призмы и более крупных единицах измерения.
Ответ(ы):
Гость:
Рисунок 1 На рисунке изображен куб. Его объем равен V=a ³ a=1 см, следовательно V=1 ³=1 cм³ Рисунок 2 Призма V=abc a=1 cм b=2 cм c= 5 cм V=1*2*5=10 см ³ Задача Найдите объём прямоугольной призмы, если её длина, ширина и высота равны 85 мм, 120 мм и 50 мм соответственно. Выразите объём призмы и более крупных единицах измерения. Решение: 85*120*50=510000 мм ³=510 см³ объем призмы
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