Плиииз помогите!!!!!! 2 целых 1/3+-1+-9/10+0+1/5+1+5 2)-2+5/9+0,5+0+-7/3+1+-2/5

Плиииз помогите!!!!!! 2 целых 1/3+-1+-9/10+0+1/5+1+5 2)-2+5/9+0,5+0+-7/3+1+-2/5

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Спасиииьо большое
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