Плиииз помогите 28. Синтеническим высокомолекулярным веществом является А)целлюлоза В) крахмал Б)полистирол Г)каучук натуральный 3. Сошествие между формулами солей и про дуктами разложения при горении А)Ca(NO3)2 1)Ag+No3+O2 Б)Pb(NO3)2 2)Ca(NO2)2+O2 В)Ag(NO3)2 3)PbO+NO2+O2 Г)Cu(NO3)2 4) CuO+NO2+O2 5) Ag2O+NO2+O2 6)Ca+NO2+O2